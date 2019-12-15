«Манчестер Сити» забил второй гол «Арсеналу» после удара Стерлинга. Видео

В матче 17-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Сити» гости на 15-й минуте удвоили преимущество, сделав счёт 2:0. Гол забил нападающий Рахим Стерлинг.
Видео доступно на «Чемпионате».
17-й тур АПЛ стартовал 14 декабря матчем «Ливерпуль» — «Уотфорд», который завершился победой хозяев со счётом 2:0. Затем «Бёрнли» дома обыграл «Ньюкасл Юнайтед» — 1:0, «Челси» на своём поле уступил «Борнмуту» (0:1), «Лестер Сити» дома сыграл вничью с «Норвич Сити» со счётом 1:1, «Шеффилд Юнайтед» на своём поле выиграл у «Астон Виллы» — 2:0, «Саутгемптон» дома потерпел поражение от «Вест Хэм Юнайтед» (0:1).
Сегодня, 15 декабря, «Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Эвертоном» со счётом 1:1, «Тоттенхэм Хотспур» в гостях обыграл «Вулверхэмптон» — 2:1.
Завтра, 16 декабря, тур завершит матч «Кристал Пэлас» — «Брайтон энд Хоув Альбион».
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