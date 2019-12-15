Моуринью: «Тоттенхэм» взял невероятные три очка в матче с «Вулверхэмптоном»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал победу команды в матче 17-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (2:1).

«Я очень горжусь, что мы сумели прервать беспроигрышную серию «Вулвз». Нуну должен гордиться рекордом команды. Это сложный соперник. Я говорил об этом на пресс-конференции в пятницу. Они тактически, технически и психологически очень сильны. Мы знали, что матч будет сложным, поэтому они не застали нас врасплох.

Мы отлично начали матч, как и планировали. Нам почти удалось забить второй гол, но с «волками» это не имеет значения. Они используют фланги и центр поля. Адама Траоре и Диогу Жота невероятно быстры, и их трудно остановить.



Мы справились с их характером. При счёте 1:1 они пытались выйти вперёд, так как «Вулверхэмптон» не та команда, которая довольствуется одним очком. Мы знали, что если сумеем доставить мяч в их штрафную, то можем забить. Это три невероятных очка", — приводит слова Моуринью ВВС.