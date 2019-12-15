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Роналду: «Ювентус» мог забить «Удинезе» и больше голов

Роналду: «Ювентус» мог забить «Удинезе» и больше голов
Футбол / Италия 0

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал победу команды в матче 16-го тура чемпионата Италии с «Удинезе» (3:1).

«Для нас было главным победить, но мы могли забить и больше голов. Думаю, что мы играли хорошо. Важно, что наша игра была уверенной. Речь не об индивидуальной игре, а о том, как мы действуем командно", — приводит слова Роналду Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

«Ювентус», набрав 39 очков, занимает первое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. В следующем туре туринский клуб на выезде встретится с генуэзской «Сампдорией». Матч состоится 18 декабря.

В нынешнем сезоне 34-летний Роналду провёл 13 матчей в Серии А и забил девять голов (три — с пенальти).

Роналду — первый игрок, забивший не менее 10 голов в 15 последних сезонах
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