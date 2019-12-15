Тренер молодёжной сборной России: Чалову стоит проговаривать принцип Кержакова

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов высказал мнение, что в некоторых случаях форварду ЦСКА Фёдору Чалову стоит действовать более эгоистично.
«Вы правильно заметили, что Чалову следует вести себя более эгоистично на поле, чаще брать инициативу на себя, чем сейчас. Мы с Фёдором часто обсуждаем эту ситуацию: не всегда надо перекладывать ответственность, иногда стоит «забыть» партнёров, взять инициативу на себя, больше быть заряженным на удар и постоянно проговаривать принцип нашего коллеги Александра Кержакова: бил, бью и бить буду из любых позиций. Подыгрывать – тоже хорошо, но подыгрывающих много, надо быть определяющим игроком», — сказал Галактионов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
Полностью интервью с Галактионовым читайте на «Чемпионате» позже.
- 15 декабря 2019
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