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Тренер молодёжной сборной России: Чалову стоит проговаривать принцип Кержакова

Тренер молодёжной сборной России: Чалову стоит проговаривать принцип Кержакова
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов высказал мнение, что в некоторых случаях форварду ЦСКА Фёдору Чалову стоит действовать более эгоистично.

«Вы правильно заметили, что Чалову следует вести себя более эгоистично на поле, чаще брать инициативу на себя, чем сейчас. Мы с Фёдором часто обсуждаем эту ситуацию: не всегда надо перекладывать ответственность, иногда стоит «забыть» партнёров, взять инициативу на себя, больше быть заряженным на удар и постоянно проговаривать принцип нашего коллеги Александра Кержакова: бил, бью и бить буду из любых позиций. Подыгрывать – тоже хорошо, но подыгрывающих много, надо быть определяющим игроком», — сказал Галактионов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Полностью интервью с Галактионовым читайте на «Чемпионате» позже.

Галактионов: сборная — не пустой звук для ребят. Они защищают честь страны
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