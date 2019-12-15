«Реал Сосьедад» ответил на жалобу «Барселоны» по поводу эпизода с Пике

Пресс-служба «Реала Сосьедад» ответила «Барселоне», которая намерена подать жалобу на судейство в матче 17-го тура чемпионата Испании с клубом из Сан-Себастьяна (2:2).
Гнев каталонцев вызвал эпизод с падением в концовке встречи защитника команды Жерара Пике в штрафной соперника после единоборства с игроком «Реала Сосьедад» Диего Льоренте.
В «твиттере» баскского клуба появились фотографии, на которых видно, что оба игрока держали друг друга за футболки.
«Если кто-то желает показать некоторые изображения, то мы поможем выбрать те, которые чётко отображают реальность», — сообщается в «твиттере» «Реала Сосьедад».
«Барселона», набрав 35 очков, занимает первое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Реал Сосьедад» (28) — на 6-м месте.
- 15 декабря 2019
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