Галактионов: посоветовал Ломовицкому выйти из зоны комфорта

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов рассказал о совете, который дал полузащитнику «Спартака» Александру Ломовицкому перед переходом того в аренду в «Арсенал».
«Саша советовался со мной, как быть. У меня для него был один совет: выйти из зоны комфорта. Сказал ему: «Ты свой воспитанник, с 6-7 лет в «Спартаке», тебя все знают и любят, продлили контракт, но сейчас нужно что-то поменять». Я рад, что Ломовицкий решился на этот шаг, даёт результат в Туле и выглядит уже не мальчиком», — сказал Галактионов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Денису Целых.
В нынешнем сезоне 21-летний Ломовицкий принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 2 гола (1 — с пенальти).
- 16 декабря 2019
-
09:53
-
09:36
-
09:34
-
09:21
-
08:59
-
08:38
-
08:30
-
06:03
-
05:51
-
04:15
-
02:57
-
02:41
-
02:27
-
02:16
-
02:05
-
01:49
-
01:20
-
00:55
-
00:53
-
00:47
-
00:31
-
00:21
-
00:12
-
00:07
- 15 декабря 2019
-
23:50
-
23:41
-
23:36
-
23:23
-
23:10
-
23:05
-
22:56
-
22:47
-
22:41
-
22:27
-
22:01