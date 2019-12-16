Галактионов: посоветовал Ломовицкому выйти из зоны комфорта

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов рассказал о совете, который дал полузащитнику «Спартака» Александру Ломовицкому перед переходом того в аренду в «Арсенал».

«Саша советовался со мной, как быть. У меня для него был один совет: выйти из зоны комфорта. Сказал ему: «Ты свой воспитанник, с 6-7 лет в «Спартаке», тебя все знают и любят, продлили контракт, но сейчас нужно что-то поменять». Я рад, что Ломовицкий решился на этот шаг, даёт результат в Туле и выглядит уже не мальчиком», — сказал Галактионов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Денису Целых.

В нынешнем сезоне 21-летний Ломовицкий принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 2 гола (1 — с пенальти).