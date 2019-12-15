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«Лион» проиграл «Ренну», потерпев седьмое поражение в сезоне

«Лион» проиграл «Ренну», потерпев седьмое поражение в сезоне
Футбол / Франция 0

В матче 18-го тура чемпионата Франции «Лион» уступил «Ренну» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер». Обслуживал матч арбитр Бенуа Бастьен. Ему ассистировали судьи на линиях Фредерик Акетт и Хишам Закрани.

Единственный гол был забит в концовке встречи. На 89-й минуте автором забитого мяча стал Эдуардо Камавинжа, которому помог отличиться Ромен дель Кастильо.

«Ренн», набрав 30 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице французского национального чемпионата. «Лион» (25) потерпел седьмое поражение в сезоне и занимает 8-е место.

Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2019/20

В следующем туре «Ренн» на своём поле встретится с «Бордо», а «Лион» в гостях сыграет с «Реймсом». Матчи состоятся 21 декабря.

Франция - Лига 1. 18-й тур
15 декабря 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Лион
Лион
Окончен
0 : 1
Ренн
Ренн
0:1 Камавинжа – 89'
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