«Лион» проиграл «Ренну», потерпев седьмое поражение в сезоне
В матче 18-го тура чемпионата Франции «Лион» уступил «Ренну» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер». Обслуживал матч арбитр Бенуа Бастьен. Ему ассистировали судьи на линиях Фредерик Акетт и Хишам Закрани.
Единственный гол был забит в концовке встречи. На 89-й минуте автором забитого мяча стал Эдуардо Камавинжа, которому помог отличиться Ромен дель Кастильо.
«Ренн», набрав 30 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице французского национального чемпионата. «Лион» (25) потерпел седьмое поражение в сезоне и занимает 8-е место.
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2019/20
В следующем туре «Ренн» на своём поле встретится с «Бордо», а «Лион» в гостях сыграет с «Реймсом». Матчи состоятся 21 декабря.
- 15 декабря 2019
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