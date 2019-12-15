Гвардиола: с «МЮ» мы играли намного лучше, чем с «Арсеналом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (3:0).
«С „Манчестер Юнайтед“ мы играли намного лучше, чем с „Арсеналом“. И там у нас было намного больше моментов, чем в игре с „Арсеналом“. А в остальном мы продолжаем работать, как и работали. Знаю ли я что-то о том, что Артета станет тренером „Арсенала“? Нет, я ничего не знаю», — передаёт слова Гвардиолы корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Видео третьего гола в матче можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, в матче 16-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» дома проиграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:2. В турнирной таблице АПЛ команда Гвардиолы занимает 3-е место. В активе «горожан» 35 очков. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет 14 очков.
- 15 декабря 2019
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