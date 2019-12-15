Фанаты «Арсенала» раскритиковали Юнгберга за улыбку на лице после проигрыша «МС»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Фредрик Юнгберг попал под критику болельщиков лондонского клуба. После поражения в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:3) шведский специалист с улыбкой на лице пообщался с наставником «горожан» Хосепом Гвардиолой.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Болельщики остались недовольны таким поведением Юнгберга и принялись критиковать его в социальных сетях. Так, пользователь Elite Gunner написал в «Твиттере»: «Фредрик выглядит очень слабым парнем. Пытается подлизываться к Пепу после матча. Будет так шутить, когда его сменит помощник Пепа». Пользователь под ником #225 отметил: «Фредрик демонстрирует улыбку и шутит с Пепом, будто мы выиграли у „Сити“ со счётом 5:0». Болельщик под ником Josefu и вовсе призвал уволить шведа: «Арсенал» должен уволить Юнгберга прямо сейчас, пока они не пошли ко дну основательно".
- 15 декабря 2019
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