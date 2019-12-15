Де Хеа опубликовал фото с голом «Эвертона», намекнув на фол
Испанский вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа опубликовал фотографию эпизода с голом в его ворота из матча 17-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (1:1).
После подачи с углового мяч попал в ногу защитнику манкунианцев Виктору Линделёфу и влетел в ворота.
Фотографию можно посмотреть в «твиттере» де Хеа.
«Манчестер Юнайтед», набрав 25 очков, занимает шестое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Эвертон» (18) — на 16-м месте.
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/20
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» на выезде встретится с «Уотфордом». Матч состоится 22 декабря. «Эвертон» дома сыграет с «Арсеналом» (21 декабря).
Календарь матчей Премьер-лиги сезона-2019/20
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