Депай получил травму и может пропустить остаток сезона

Спортивный директор «Лиона» Жуниньо Пернамбукано сообщил, что вингер команды Мемфис Депай может пропустить остаток сезона из-за травмы. 25-летний футболист получил повреждение во встрече 18-го тура чемпионата Франции с «Ренном».
«Это очень плохие новости, похоже на серьёзную травму. Он может вылететь из строя до конца сезона. Он наш лидер, думаю, что это очень печальные новости для него», — приводит слова Жуниньо Goal.com в своём «твиттере».
Матч между «Лионом» и «Ренном» завершился со счётом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного гола во встрече стал полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинжа. Депай вышел в стартовом составе «Лиона» и был заменён в перерыве.
Всего в текущем сезоне Депай сыграл на клубном уровне 18 матчей, забил 14 мячей и сделал 2 результативные передачи.
- 15 декабря 2019
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