Юнгберг — о реакции Озила на замену: мы с этим разберёмся

Исполняющий обязанности главного тренера лондонского «Арсенала» Фредрик Юнгберг прокомментировал поведение полузащитника команды Месута Озила, который очень разозлился из-за своей замены в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:3). Уходя с поля хавбек подбросил свои перчатки и ударил по ним ногой.

«Я поменял Месута, потому что мне нужно было добавить команде энергии. Как он реагирует на это, зависит от него, и мы разберёмся с этим позже. Я работаю каждый день, и мы хотим, чтобы игроки двигались в правильном направлении.

Что касается нового тренера, то я сказал руководству, что они должны принять решение. Мы здесь, чтобы помочь команде. Персонал пытается вносить свой вклад, но решение должно быть принято, чтобы мы могли иметь те же ресурсы, какие есть у других клубов", — приводит слова Юнгберга ВВС.

Видео доступно на «Чемпионате».