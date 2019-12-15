Роналдиньо: люблю смотреть за игрой Мбаппе

Обладатель «Золотого мяча» 2005 года, чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдиньо признался, что ему нравится форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

«Люблю смотреть за игрой Килиана Мбаппе. Безусловно, через несколько лет он станет лучшим игроком в мире», — приводит слова Роналдиньо Canal Football Club в своём «твиттере».

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 16 матчах на клубном уровне. На счету 20-летнего нападающего 13 забитых мячей и 8 результативных передач. Контракт футболиста с «Пари Сен-Жермен» рассчитан до лета 2022 года.

Напомним, Роналдиньо выступал за «ПСЖ» с 2001 по 2003 год. Всего в составе парижского клуба он сыграл 76 матчей и забил 25 мячей. Трофеев с командой бразилец не выигрывал.