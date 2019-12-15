«Ман Сити» выразил соболезнования семье фаната, умершего в дороге на матч АПЛ
Пресс-служба «Манчестер Сити» выразила соболезнования семье болельщика, который скончался по дороге в Лондон на матч 17-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (3:0).
«Манчестер Сити» хочет выразить искренние соболезнования семье и друзьям давнего болельщика, который скончался сегодня по дороге в Лондон на матч с «Арсеналом». В этот печальный момент мысли всех в клубе с его семьей и близкими», — сообщается в официальном «твиттере» «горожан».
«Манчестер Сити», набрав 35 очков, занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.
Турнирная таблица АПЛ сезона-2019/20
В следующем туре манчестерский клуб на своём поле сыграет с «Лестер Сити". Матч состоится 21 декабря.
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