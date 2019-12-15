Паредес забил первый гол за «ПСЖ»

Аргентинский полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес стал автором забитого мяча в матче 18-го тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном» (в данный момент счёт 1:0, идёт первый тайм). Встреча проходит в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар».

Этот гол стал первым для футболиста в составе парижского клуба. Для этого ему пришлось провести 35 матчей за клуб.

Паредес перешёл в «ПСЖ» из петербургского «Зенита» в январе 2019 года. Сумма трансфера составила € 40 млн. Контракт аргентинского хавбека с парижским клубом действует до лета 2023 года.

«ПСЖ», набрав 39 очков, лидирует в турнирной таблице французского национального чемпионата. Отрыв парижан от ближайшего преследователя составляет четыре очка.