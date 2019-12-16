Вратарь «Шальке» жёстко травмировал игрока «Айнтрахта» ударом шипами в грудь

Полузащитник «Айнтрахта» Мият Гачинович получил травму в матче 15-го тура чемпионата Германии с «Шальке-04».

В середине второго тайма против хавбека гостей грубо сыграл голкипер гельзенкирхенской команды Александр Нюбель. Вратарь хозяев в единоборстве с Гачиновичем ударил того прямой ногой в грудь. Из-за полученного повреждения хавбек «Айнтрахта» не смог продолжить игру. Он был заменён на Гонсало Пасьенсу. Нюбель за совершённый фол получил прямую красную карточку.

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Матч между «Шальке-04» и «Айнтрахтом» завершился победой хозяев со счётом 1:0. Автором единственного гола во встрече стал форвард гельзенкирхенцев Бенито Раман.

В турнирной таблице Бундеслиги «Шальке-04», набрав 29 очков, поднялся на 2-е место. «Айнтрахт» (18) — на 12-м месте.