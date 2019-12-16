«Реал» на 90+5-й минуте ушёл от поражения в матче Примеры с «Валенсией»

«Реал» сыграл вничью с «Валенсией» в матче 17-го тура чемпионата Испании. Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 1:1.
Первый мяч в матче был забит на 78-й минуте. Автором результативного удара стал полузащитник «летучих мышей» Карлос Солер. Даниэль Васс получил пас низом на правом краю чужой штрафной, после чего сам исполнил передачу в центр чуть назад мимо Рафаэля Варана точно на Солера, а тот ударом в касание с нескольких метров расстрелял ворота Тибо Куртуа. «Сливочные» отыгрались на 90+5-й минуте после подачи углового. В сутолоке в штрафной хозяев мяч в ворота отправил Карим Бензема.
В турнирной таблице чемпионата Испании «Валенсия» занимает 8-е место. В активе команды 27 очков. «Реал» занимает 2-е место, имея в активе 35 очков.
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