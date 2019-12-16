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«Интер» упустил победу над «Фиорентиной» в матче Серии А

«Интер» упустил победу над «Фиорентиной» в матче Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 16-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» сыграла вничью с «Интером» со счётом 1:1. Встреча состоялась во Флоренции на стадионе «Артемио Франки». Обслуживал матч Маурицио Мариани. Ему ассистировали судьи на линиях Джорджо Скеноне и Мауро Вивенци.

Счёт был открыт в начале встречи. На 8-й минуте автором забитого мяча стал Борха Валеро, которому ассистировал Марсело Брозович. Хозяева сумели уйти от поражения в компенсированное время второго тайма, отличился Душан Влахович.

«Интер», набрав 41 очко, вернулся на первое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Фиорентина» (16) — на 14-м месте.

В следующем туре «Интер» на своём поле поле встретится с «Дженоа». Матч состоится 21 декабря.

Италия - Серия А. 16-й тур
15 декабря 2019, воскресенье. 22:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
1 : 1
Интер М
Милан
0:1 Валеро – 8'   1:1 Влахович – 90+2'
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