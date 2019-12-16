«Интер» упустил победу над «Фиорентиной» в матче Серии А
В матче 16-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» сыграла вничью с «Интером» со счётом 1:1. Встреча состоялась во Флоренции на стадионе «Артемио Франки». Обслуживал матч Маурицио Мариани. Ему ассистировали судьи на линиях Джорджо Скеноне и Мауро Вивенци.
Счёт был открыт в начале встречи. На 8-й минуте автором забитого мяча стал Борха Валеро, которому ассистировал Марсело Брозович. Хозяева сумели уйти от поражения в компенсированное время второго тайма, отличился Душан Влахович.
«Интер», набрав 41 очко, вернулся на первое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Фиорентина» (16) — на 14-м месте.
В следующем туре «Интер» на своём поле поле встретится с «Дженоа». Матч состоится 21 декабря.
- 16 декабря 2019
-
02:16
-
02:05
-
01:49
-
01:20
-
00:55
-
00:53
-
00:47
-
00:31
-
00:21
-
00:12
-
00:07
- 15 декабря 2019
-
23:50
-
23:41
-
23:36
-
23:23
-
23:10
-
23:05
-
22:56
-
22:47
-
22:41
-
22:27
-
22:01
-
21:58
-
21:55
-
21:48
-
21:22
-
21:12
-
21:09
-
20:57
-
20:57
-
20:34
-
20:22
-
20:20
-
20:14
-
20:07
Партнерский контент