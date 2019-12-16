«Интер» упустил победу над «Фиорентиной» в матче Серии А

В матче 16-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» сыграла вничью с «Интером» со счётом 1:1. Встреча состоялась во Флоренции на стадионе «Артемио Франки». Обслуживал матч Маурицио Мариани. Ему ассистировали судьи на линиях Джорджо Скеноне и Мауро Вивенци.

Счёт был открыт в начале встречи. На 8-й минуте автором забитого мяча стал Борха Валеро, которому ассистировал Марсело Брозович. Хозяева сумели уйти от поражения в компенсированное время второго тайма, отличился Душан Влахович.

«Интер», набрав 41 очко, вернулся на первое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Фиорентина» (16) — на 14-м месте.

В следующем туре «Интер» на своём поле поле встретится с «Дженоа». Матч состоится 21 декабря.