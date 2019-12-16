Игнашевич отправится на стажировку во Францию
Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал о том, в какой французский клуб он отправится на стажировку во время зимней паузы.
«Практикуюсь ежедневно. Плюс стараюсь ездить на стажировки. Например, сейчас у меня отпуск из-за зимней паузы в ФНЛ и появилась возможность поехать в футбольный клуб «Марсель». Компанию мне составит мой помощник.
Мы едем туда по приглашению Андре Виллаш-Боаша. Сейчас у него очень сильная команда. «Марсель» идет на втором месте в Лиге-1 и посмотреть на тренировочный процесс такого специалиста будет полезно», — приводят слова Игнашевича «Известия».
Напомним, что перед зимней паузой «Торпедо» занимает 2-е место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) с 51-м очком после 25 игр.
Игнашевич: если выйдем в РПЛ по спортивному принципу, точно будем там играть
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