Зидан: «Реал» такая команда, которая никогда не опускает руки

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подвёл итоги гостевой встречи 17-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (1:1).
«Реал» такая команда, которая никогда не опускает руки. Одно очко по итогам этой встречи – это небольшая награда для нас. У нас были моменты, мы хорошо выглядели в первом тайме. Мы до конца верили и в итоге забили отличный гол.
Нельзя одинаково сильно провести все 90 минут. Хотели забить в первом тайме, думаю, это бы изменило игру. В концовке мы забили, но я считаю, что мы заслуживали большего. Что касается отсутствия Каземиро, то он выходил практически во всех матчах, ему был необходим отдых.
Теперь нам нужно отдохнуть, потому что в среду нас ждет класико. С завтрашнего дня начинаем думать об этой игре», — приводит слова Зидана Marca.
В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает 2-е место, имея в активе 35 очков.
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