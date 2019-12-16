Нападающий «Альбасете» Зозуля плакал в раздевалке после матча с «Райо Вальекано»

Вице-президент «Альбасете» Виктор Варела рассказал о состоянии нападающего команды Романа Зозули, после инцидента в матче 20-го тура испанской Сегунды с «Райо Вальекано».

«Принимает решение о переносе матча главный судья, но к этому решению пришли все стороны. Мы его поддержали, потому что так играть нельзя. Зозуля подавлен, он плачет в раздевалке», — приводит слова вице-президента «Альбасете» Carrusel Deportivo.

Напомним, по ходу первого тайма болельщики хозяев начали выкрикивать оскорбления в адрес украинского нападающего гостей Романа Зозули. В частности, фанаты скандировали: «Зозуля, ты нацист». Из-за инцидента главный арбитр встречи остановил матч на несколько минут. По стадиону объявили, что в случае повторения скандирований игра будет прекращена.