Ибрагимович рассматривает предложение от клуба АПЛ

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в одном из клубов английской Премьер-лиги, сообщает в «Твиттере» итальянский журналист Танкреди Палмери.
Как утверждает источник, Ибрагимович уже проинформировал «Милан» о предложении из Англии.
Ранее сообщалось, что на шведа также претендуют «Милан», «Наполи» и «Монца» из Серии С. При этом россонери считались главным претендентом на футболиста.
В завершившемся сезоне MLS Ибрагимович принял участие в 31 матче за «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 31 забитый мяч и 8 результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца текущего года.
Напомним, что 38-летний швед выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 год. Он провёл за клуб 53 матча и забил 29 голов.
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