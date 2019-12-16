Игнашевич: стадионы с раздвигающейся крышей стали бы нашим спасением

Старший тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал неудачное выступление российских клубов в еврокубках.

«Каждый результат стоит рассматривать по отдельности. Не забей «Лион» второй гол в ворота «Лейпцига» и «Зенит» вышел бы из группы со второго места. Оценки бы были совсем другие. Или ЦСКА в прошлом сезоне дважды обыграл мадридский «Реал», но каким-то образом тоже занял последнее место в группе. Так что говорить о каком-то тотальном провале не стоит. В футболе всё очень тонко.

Я считаю, что переход на систему «осень-весна» восемь лет назад стимулировал рост инфраструктуры у нас в стране, поэтому плюсы у неё тоже есть. Другое дело, мы должны были строить всё новые стадионы с раздвигающейся крышей, как в Санкт-Петербурге. И в этом бы было наше спасение. Мы бы могли играть круглый год и не уходить на длительные паузы зимой. К сожалению, этот момент не учли», — приводят слова Игнашевича «Известия».

Напомним, ни один из клубов, представляющих Россию, не сумел пробиться в плей-офф еврокубков. Такое случилось впервые за 18 лет.