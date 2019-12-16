Президент «Наполи»: Златан — замечательный человек, но у меня другие приоритеты

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал информацию о возможном переходе в стан неаполитанцев шведского нападающего Златана Ибрагимовича.

«Златан — замечательный человек с сильным характером. Мы думали об Ибрагимовиче, когда командой руководил Анчелотти, поскольку при нём он взял бы на себя определённую роль.

Теперь у меня есть другие приоритеты. Эта команда должна играть по другой системе, с высокой линией защиты», — приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.

В завершившемся сезоне MLS Ибрагимович принял участие в 31 матче за «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 31 забитый мяч и 8 результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца текущего года.