Президент «Наполи»: Златан — замечательный человек, но у меня другие приоритеты
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал информацию о возможном переходе в стан неаполитанцев шведского нападающего Златана Ибрагимовича.
«Златан — замечательный человек с сильным характером. Мы думали об Ибрагимовиче, когда командой руководил Анчелотти, поскольку при нём он взял бы на себя определённую роль.
Теперь у меня есть другие приоритеты. Эта команда должна играть по другой системе, с высокой линией защиты», — приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.
В завершившемся сезоне MLS Ибрагимович принял участие в 31 матче за «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 31 забитый мяч и 8 результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца текущего года.
Ибрагимович рассматривает предложение от клуба АПЛ
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