Бензема: хочу выиграть Ла Лигу в этом сезоне. Надеюсь, мы победим «Барселону»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема прокомментировал результат матча 17-го тура чемпионата Испании с «Валенсией». В этой встрече форвард отметился голом на 90+5-й минуте.

«Хочу выиграть Ла Лигу в этом сезоне, и если я могу помочь партнёрам своей игрой и словами, то сделаю это. Я третий капитан команды и обязан помогать.

Гостевой матч с «Барселоной»? Там всегда тяжело. Матч на «Камп Ноу» – самый важный в сезоне. Надеюсь, что мы победим», — приводит слова Бензема Marca.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Валенсия» занимает 8-е место. В активе команды 27 очков. «Реал» — на 2-м месте (35).

Следующий матч «Реал» проведёт 18 декабря. Соперником мадридского клуба станет «Барселона». Матч состоится в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Начало встречи — в 22:00 мск.