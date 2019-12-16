Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы: онлайн-трансляция начнётся в 15:30

Сегодня, 16 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) пройдёт жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы сезона-2019/20. Начало – в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.
В жеребьёвке примут участие 12 победителей групп, 12 обладателей вторых мест и 8 клубов, финишировавших третьими в своих квартетах в Лиге чемпионов.
Сеяные: «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» (оба – Англия), «Аякс» (Нидерланды), «Базель» (Швейцария), «Бенфика», «Брага», «Порту» (все – Португалия), «Гент» (Бельгия), «Ред Булл Зальцбург», ЛАСК (оба – Австрия), «Интер» (Италия), «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Мальмё» (Швеция), «Севилья», «Эспаньол» (оба – Испания), «Селтик» (Шотландия).
Несеяные: «Айнтрахт», «Байер», «Вольфсбург» (все – Германия), «АЗ Алкмар» (Нидерланды), АПОЭЛ (Кипр), «Брюгге» (Бельгия), «Вулверхэмптон» (Англия), «Копенгаген» (Дания), «Лудогорец» (Болгария), «Олимпиакос» (Греция), «Рейнджерс» (Шотландия), «Рома» (Италия), «Спортинг» (Португалия), «Хетафе» (Испания), «ЧФР Клуж» (Румыния), «Шахтёр» (Украина).
Российские клубы не смогли пробиться в плей-офф Лиги Европы. «Краснодар» занял в своей группе третье место, ЦСКА – четвёртое. «Зенит» и «Локомотив» упустили возможность попасть в турнир, финишировав последними в своих квартетах в Лиге чемпионов.
- 16 декабря 2019
-
12:45
-
12:37
-
12:30
-
12:15
-
11:59
-
11:40
-
11:38
-
11:28
-
11:20
-
11:09
-
11:03
-
11:00
-
10:52
-
10:47
-
10:27
-
10:14
-
09:53
-
09:36
-
09:34
-
09:21
-
08:59
-
08:38
-
08:30
-
06:03
-
05:51
-
04:15
-
02:57
-
02:41
-
02:27
-
02:16
-
02:05
-
01:49
-
01:20
-
00:55
-
00:53