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Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы: онлайн-трансляция начнётся в 15:30

Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы: онлайн-трансляция начнётся в 15:30
Футбол / Лига Европы 0

Сегодня, 16 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) пройдёт жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы сезона-2019/20. Начало – в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

В жеребьёвке примут участие 12 победителей групп, 12 обладателей вторых мест и 8 клубов, финишировавших третьими в своих квартетах в Лиге чемпионов.

Сеяные: «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» (оба – Англия), «Аякс» (Нидерланды), «Базель» (Швейцария), «Бенфика», «Брага», «Порту» (все – Португалия), «Гент» (Бельгия), «Ред Булл Зальцбург», ЛАСК (оба – Австрия), «Интер» (Италия), «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Мальмё» (Швеция), «Севилья», «Эспаньол» (оба – Испания), «Селтик» (Шотландия).

Несеяные: «Айнтрахт», «Байер», «Вольфсбург» (все – Германия), «АЗ Алкмар» (Нидерланды), АПОЭЛ (Кипр), «Брюгге» (Бельгия), «Вулверхэмптон» (Англия), «Копенгаген» (Дания), «Лудогорец» (Болгария), «Олимпиакос» (Греция), «Рейнджерс» (Шотландия), «Рома» (Италия), «Спортинг» (Португалия), «Хетафе» (Испания), «ЧФР Клуж» (Румыния), «Шахтёр» (Украина).

Российские клубы не смогли пробиться в плей-офф Лиги Европы. «Краснодар» занял в своей группе третье место, ЦСКА – четвёртое. «Зенит» и «Локомотив» упустили возможность попасть в турнир, финишировав последними в своих квартетах в Лиге чемпионов.

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