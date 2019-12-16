Вертонген: при Моуринью всё выглядит иначе
Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Ян Вертонген после матча 17-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (2:1) отметил изменения в лондонской команде с приходом главного тренера Жозе Моуринью.
«Когда Моуринью пришёл в команду, сразу стало понятно, что мы намерены быть в топ-4. Мы были в 11 очках от цели, когда он появился, а теперь осталось всего три. Всё выглядит иначе при Моуринью. Мы также вышли в следующую стадию Лиги чемпионов.
Что касается матча с „Вулверхэмптоном“, это была очень сложная игра. Мы знали, насколько хороши соперники. Они каждую неделю показывают высокий уровень игры. Это действительно сильная команда, поэтому мы особенно довольны этой победой», — приводит слова Вертонгена Goal.com.
Моуринью: «Тоттенхэм» взял невероятные три очка в матче с «Вулверхэмптоном»
- 16 декабря 2019
-
11:28
-
11:20
-
11:09
-
11:03
-
11:00
-
10:52
-
10:47
-
10:27
-
10:14
-
09:53
-
09:36
-
09:34
-
09:21
-
08:59
-
08:38
-
08:30
-
06:03
-
05:51
-
04:15
-
02:57
-
02:41
-
02:27
-
02:16
-
02:05
-
01:49
-
01:20
-
00:55
-
00:53
-
00:47
-
00:31
-
00:21
-
00:12
-
00:07
- 15 декабря 2019
-
23:50
-
23:41
Партнерский контент