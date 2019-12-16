Вертонген: при Моуринью всё выглядит иначе

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Ян Вертонген после матча 17-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (2:1) отметил изменения в лондонской команде с приходом главного тренера Жозе Моуринью.



«Когда Моуринью пришёл в команду, сразу стало понятно, что мы намерены быть в топ-4. Мы были в 11 очках от цели, когда он появился, а теперь осталось всего три. Всё выглядит иначе при Моуринью. Мы также вышли в следующую стадию Лиги чемпионов.



Что касается матча с „Вулверхэмптоном“, это была очень сложная игра. Мы знали, насколько хороши соперники. Они каждую неделю показывают высокий уровень игры. Это действительно сильная команда, поэтому мы особенно довольны этой победой», — приводит слова Вертонгена Goal.com.

Моуринью: «Тоттенхэм» взял невероятные три очка в матче с «Вулверхэмптоном»