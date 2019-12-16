Агент Зозули: жаль слышать абсурдные обвинения в адрес Романа

Агент Владимир Кузьменко, представляющий интересы нападающего «Альбасете» Романа Зозули, высказался об инциденте, произошедшем во время матча 20-го тура испанской Сегунды с «Райо Вальекано».



Напомним, по ходу первого тайма болельщики хозяев начали выкрикивать оскорбления в адрес украинского нападающего. В частности, фанаты скандировали: «Зозуля, ты нацист». Из-за инцидента главный арбитр встречи остановил матч на несколько минут. Игроки «Альбасете» приняли решение его не продолжать.



«К сожалению, это случилось снова. Когда Роман Зозуля просто хотел нормализовать ситуацию и поддержать свою команду, отправляющуюся в Мадрид, он снова получил атаку радикалов „Райо Вальекано“. Жаль слышать эти абсурдные обвинения. Не можем ни в чём упрекнуть других болельщиков или клуб.



Мы с Романом хотим поблагодарить руководителей и игроков „Альбасете“ за их огромную поддержку. Также выражаем благодарность прекрасным фанатам, Федерации футбола Испании, прессе и украинским болельщика. Спасибо всем. Без вас это было бы намного сложнее. С вашей поддержкой у нас больше сил и желания продолжать этот нелёгкий путь вдали от родины», — написал Кузьменко на странице в «Фейсбуке».

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