Фоден: если «Манчестер Сити» рождественский ужин, то Де Брёйне — соус к нему
Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден высказался об игре хавбека «горожан» Кевина Де Брёйне в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Арсеналом» (3:0). Напомним, бельгийский футболист оформил дубль в этой встрече, а также сделал результативную передачу.
«Если бы „Манчестер Сити“ был рождественским ужином, то Де Брёйне был бы соусом к нему. Каждый день недели — всё плавно, как вы любите», — написал Фоден на странице в «Твиттере».
«Манчестер Сити», набрав 35 очков, занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Арсенал» (22) — на 9-м месте. В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» на своём поле сыграет с «Лестер Сити». Встреча состоится 21 декабря.
Де Брёйне: было бы хорошо оформить хет-трик
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