Хавбек «Ривер Плейт», которым интересовался «Реал», перейдёт в «Байер»

Полузащитник «Ривер Плейт» Эксекиэль Паласиос продолжит карьеру в «Байере», утверждает Kicker.



По информации издания, стороны согласовали все детали перехода, который должен состояться уже в зимнее трансферное окно. Сумма сделки составит примерно € 22 млн. Контракт 21-летнего футболиста будет рассчитан на пять с половиной сезонов – до лета 2025 года. Эксекиэлю осталось лишь пройти медицинское обследование и подписать соглашение.



Ранее сообщалось, что в услугах Паласиоса заинтересован мадридский «Реал», руководство которого видело в нём будущую звезду. За развитием хавбека следили и другие европейские клубы, среди которых «Барселона», «Атлетико», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити».



В нынешнем сезоне Паласиос принял участие в 15 матчах чемпионата Аргентины, в которых отметился 1 голом, а также получил 3 жёлтые и 1 красную карточку.

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