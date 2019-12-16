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Голкипер «Альбасете» — о Зозуле: уважаю все идеологии, оскорбления недопустимы

Голкипер «Альбасете» — о Зозуле: уважаю все идеологии, оскорбления недопустимы
Футбол / Испания 0

Голкипер «Альбасете» Томеу Надаль прокомментировал инцидент, произошедший с нападающим Романом Зозулей в матче 20-го тура испанской Сегунды с «Райо Вальекано».

Напомним, по ходу первого тайма болельщики хозяев начали выкрикивать оскорбления в адрес украинского нападающего. В частности, фанаты скандировали: «Зозуля, ты нацист». Из-за инцидента главный арбитр встречи остановил матч на несколько минут. Игроки «Альбасете» приняли решение его не продолжать.

«Я уважаю все идеологии. Каждый волен сам для себя решать этот вопрос. Я лишь защищаю футбол и спорт и считаю, что любые оскорбления недопустимы. Мы просто хотим наслаждаться спортом и подавать пример в этой области миллионам детей, которые видят нас каждую неделю», — написал Надаль на странице в «Твиттере».

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