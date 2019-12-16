Голкипер «Альбасете» — о Зозуле: уважаю все идеологии, оскорбления недопустимы

Голкипер «Альбасете» Томеу Надаль прокомментировал инцидент, произошедший с нападающим Романом Зозулей в матче 20-го тура испанской Сегунды с «Райо Вальекано».
Напомним, по ходу первого тайма болельщики хозяев начали выкрикивать оскорбления в адрес украинского нападающего. В частности, фанаты скандировали: «Зозуля, ты нацист». Из-за инцидента главный арбитр встречи остановил матч на несколько минут. Игроки «Альбасете» приняли решение его не продолжать.
«Я уважаю все идеологии. Каждый волен сам для себя решать этот вопрос. Я лишь защищаю футбол и спорт и считаю, что любые оскорбления недопустимы. Мы просто хотим наслаждаться спортом и подавать пример в этой области миллионам детей, которые видят нас каждую неделю», — написал Надаль на странице в «Твиттере».
- 16 декабря 2019
-
11:20
-
11:09
-
11:03
-
11:00
-
10:52
-
10:47
-
10:27
-
10:14
-
09:53
-
09:36
-
09:34
-
09:21
-
08:59
-
08:38
-
08:30
-
06:03
-
05:51
-
04:15
-
02:57
-
02:41
-
02:27
-
02:16
-
02:05
-
01:49
-
01:20
-
00:55
-
00:53
-
00:47
-
00:31
-
00:21
-
00:12
-
00:07
- 15 декабря 2019
-
23:50
-
23:41
-
23:36