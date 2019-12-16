Голкипер «Альбасете» — о Зозуле: уважаю все идеологии, оскорбления недопустимы

Голкипер «Альбасете» Томеу Надаль прокомментировал инцидент, произошедший с нападающим Романом Зозулей в матче 20-го тура испанской Сегунды с «Райо Вальекано».



Напомним, по ходу первого тайма болельщики хозяев начали выкрикивать оскорбления в адрес украинского нападающего. В частности, фанаты скандировали: «Зозуля, ты нацист». Из-за инцидента главный арбитр встречи остановил матч на несколько минут. Игроки «Альбасете» приняли решение его не продолжать.



«Я уважаю все идеологии. Каждый волен сам для себя решать этот вопрос. Я лишь защищаю футбол и спорт и считаю, что любые оскорбления недопустимы. Мы просто хотим наслаждаться спортом и подавать пример в этой области миллионам детей, которые видят нас каждую неделю», — написал Надаль на странице в «Твиттере».

Агент Зозули: жаль слышать абсурдные обвинения в адрес Романа