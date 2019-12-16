Ломовицкий и Умяров посоревновались в футбольном фристайле на пляже. Видео

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров в своём «инстаграме» продемонстрировал свои навыки в футбольном фристайле.



В ролике Умяров вместе с хавбеком тульского «Арсенала» Александром Ломовицким, права на которого также принадлежат красно-белым, перебрасываются мячом на пляже и показывают различные трюки.

Видео доступно на «Чемпионате».



В нынешнем сезоне 21-летний Ломовицкий принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 2 гола (1 – с пенальти), а также получил 7 жёлтых карточек. В свою очередь 19-летний Умяров провёл 10 встреч в первенстве и получил 4 «горчичника».



В турнирной таблице чемпионата России «Арсенал», набрав 25 очков, занимает шестое место после 19 туров. «Спартак» (22) располагается на 10-й строчке.