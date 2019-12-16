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Ломовицкий и Умяров посоревновались в футбольном фристайле на пляже. Видео

Ломовицкий и Умяров посоревновались в футбольном фристайле на пляже. Видео
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров в своём «инстаграме» продемонстрировал свои навыки в футбольном фристайле.

В ролике Умяров вместе с хавбеком тульского «Арсенала» Александром Ломовицким, права на которого также принадлежат красно-белым, перебрасываются мячом на пляже и показывают различные трюки.

Видео доступно на «Чемпионате».

В нынешнем сезоне 21-летний Ломовицкий принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 2 гола (1 – с пенальти), а также получил 7 жёлтых карточек. В свою очередь 19-летний Умяров провёл 10 встреч в первенстве и получил 4 «горчичника».

В турнирной таблице чемпионата России «Арсенал», набрав 25 очков, занимает шестое место после 19 туров. «Спартак» (22) располагается на 10-й строчке.

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