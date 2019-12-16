Эллардайс заявил, что может улучшить защиту «Арсенала» за один день
Бывший главный тренер сборной Англии и ряда клубов Премьер-лиги Сэм Эллардайс поделился мыслями о проблемах лондонского «Арсенала».
«Арсенал» сбился с пути. Им нужно собраться и объединиться, для этого нужен порядок в раздевалке. Я бы мог прийти в «Арсенал» и поработать над их защитой. Со мной она стала бы лучше на следующий день, это не проблема. Я уже делал это во всех своих клубах – «Ньюкасле», «Блэкберне», «Болтоне», «Вест Хэме», «Кристал Пэлас», «Эвертоне», — приводит слова Эллардайса talkSPORT.
Накануне, 15 декабря, «Арсенал» потерпел разгромное поражение от «Манчестер Сити» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги (0:3). В настоящее время «канониры», набрав 22 очка, занимают девятое место в турнирной таблице первенства АПЛ.
Ширер: «Арсенал» настолько плох в обороне, что в это просто невозможно поверить
- 16 декабря 2019
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