Эллардайс заявил, что может улучшить защиту «Арсенала» за один день

Бывший главный тренер сборной Англии и ряда клубов Премьер-лиги Сэм Эллардайс поделился мыслями о проблемах лондонского «Арсенала».



«Арсенал» сбился с пути. Им нужно собраться и объединиться, для этого нужен порядок в раздевалке. Я бы мог прийти в «Арсенал» и поработать над их защитой. Со мной она стала бы лучше на следующий день, это не проблема. Я уже делал это во всех своих клубах – «Ньюкасле», «Блэкберне», «Болтоне», «Вест Хэме», «Кристал Пэлас», «Эвертоне», — приводит слова Эллардайса talkSPORT.



Накануне, 15 декабря, «Арсенал» потерпел разгромное поражение от «Манчестер Сити» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги (0:3). В настоящее время «канониры», набрав 22 очка, занимают девятое место в турнирной таблице первенства АПЛ.

Ширер: «Арсенал» настолько плох в обороне, что в это просто невозможно поверить