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Эллардайс заявил, что может улучшить защиту «Арсенала» за один день

Эллардайс заявил, что может улучшить защиту «Арсенала» за один день
Футбол / Англия 0

Бывший главный тренер сборной Англии и ряда клубов Премьер-лиги Сэм Эллардайс поделился мыслями о проблемах лондонского «Арсенала».

«Арсенал» сбился с пути. Им нужно собраться и объединиться, для этого нужен порядок в раздевалке. Я бы мог прийти в «Арсенал» и поработать над их защитой. Со мной она стала бы лучше на следующий день, это не проблема. Я уже делал это во всех своих клубах – «Ньюкасле», «Блэкберне», «Болтоне», «Вест Хэме», «Кристал Пэлас», «Эвертоне», — приводит слова Эллардайса talkSPORT.

Накануне, 15 декабря, «Арсенал» потерпел разгромное поражение от «Манчестер Сити» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги (0:3). В настоящее время «канониры», набрав 22 очка, занимают девятое место в турнирной таблице первенства АПЛ.

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