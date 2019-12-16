Моуринью: командам с первых мест повезёт больше, если они не получат «Тоттенхэм»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью считает, что возможные соперники по плей-офф Лиги чемпионов предпочтут не играть с английским клубом.
Команда из Лондона заняла второе место в группе B, что означает, что они могут встретиться с одной из следующих команд: «Барселона», «ПСЖ», «Ювентус», «Валенсия» или «РБ Лейпциг».
«У нас есть пять вариантов, особого выбора нет. Команды, которые выиграли свои группы, имеют лучшие варианты, чем «Тоттенхэм». Им повезёт больше, если они получат кого-то, кроме нашей команды. Думаю, если им выпадет «Тоттенхэм», они будут довольны, что смогут сыграть на нашем стадионе. Узнают нашу команду поближе, у нас качественный состав», — приводит слова Моуринью Daily Mail.
Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/20 начнётся сегодня, 16 декабря, в 14:00 мск.
- 16 декабря 2019
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