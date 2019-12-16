Агент игрока «Авангарда»: клуб в том виде, в каком мы его знали, закончился
Олег Павлов, агент полузащитника курского «Авангарда» Григория Чиркина, рассказал о предстоящих изменениях в клубе.
«Действительно Чиркина вызывал новый генеральный директор. О чём говорили? О том, что в «Авангарде» будут сокращать бюджет, финансирование и команда, скорее всего, окажется в ПФЛ. Знаю, что такие разговоры ведутся в клубе, в личных беседах ребятам говорят об этом прямым текстом. Думаю, курский «Авангард» в том виде, в каком мы его знали в последние годы, когда команда выходила в финал Кубка России, закончился», — приводит слова Павлова «Р-Спорт».
Ранее «Чемпионат» сообщал, что в «Авангарде» был введён потолок зарплат, из-за которого клуб покинули уже четыре футболиста.
Турнирная таблица ФНЛ.
Гендиректор «Авангарда» прокомментировал массовый уход игроков и будущее клуба
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