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Агент игрока «Авангарда»: клуб в том виде, в каком мы его знали, закончился

Агент игрока «Авангарда»: клуб в том виде, в каком мы его знали, закончился
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Олег Павлов, агент полузащитника курского «Авангарда» Григория Чиркина, рассказал о предстоящих изменениях в клубе.

«Действительно Чиркина вызывал новый генеральный директор. О чём говорили? О том, что в «Авангарде» будут сокращать бюджет, финансирование и команда, скорее всего, окажется в ПФЛ. Знаю, что такие разговоры ведутся в клубе, в личных беседах ребятам говорят об этом прямым текстом. Думаю, курский «Авангард» в том виде, в каком мы его знали в последние годы, когда команда выходила в финал Кубка России, закончился», — приводит слова Павлова «Р-Спорт».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что в «Авангарде» был введён потолок зарплат, из-за которого клуб покинули уже четыре футболиста.

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