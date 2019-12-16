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«Арсенал» может назначить главного тренера раньше 1 января

«Арсенал» может назначить главного тренера раньше 1 января
Футбол / Англия 0

Руководство «Арсенала» раздумывает над тем, чтобы назначить главного тренера до открытия трансферного окна 1 января.

Руководители клуба утверждали, что они не торопятся с назначением правильного человека на пост главного тренера, но поражение от «Манчестер Сити» ясно дало понять, что требуется предпринять решительные действия, так как команда рискует не попасть в топ-4 по итогам сезона.

Помощник главного тренера «Манчестер Сити» Микель Артета — один из ведущих кандидатов на должность главного тренера, он покинул «Эмирейтс» вместе с остальной командой манкунианцев, не поговорив с прессой.

Фредди Юнгберг, который временно исполняет обязанности главного тренера, надеется, что совет директоров «Арсенала» назначит нового тренера как можно скорее. Лондонский клуб рассматривает до 10 кандидатов на должность главного тренера, включая Артету и Патрика Виейра.

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