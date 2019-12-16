«Наполи» готов предложить € 30 млн за Торрейру

Полузащитник «Арсенала» и сборной Уругвая Лукас Торрейра может продолжить карьеру в итальянском чемпионате. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой La Gazzetta dello Sport.

Как сообщает источник, «Наполи» готов предложить ту же сумму, которую «Арсенал» выложил за Торрейру летом 2018 года. Клуб также рассматривает вариант с арендой игрока до 2021 года в размере € 3 млн с правом выкупа полузащитника за € 27 млн. Также потенциальной целью неаполитанцев является хавбек «Генка» Сандер Берге, который может усилить «Наполи» уже этой зимой.

Лукас Торрейра принял участие в 71 матче за «Арсенал» во всех соревнованиях, дебютировав за клуб летом 2018 года. На счету 23-летнего уругвайца четыре гола и пять результативных передач.