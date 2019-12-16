Роналду отказался от капитанской повязки в матче «Ювентуса» с «Удинезе»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отказался от капитанской повязки в матче 16-го тура итальянской Серии А с «Удинезе», который состоялся накануне, 15 декабря, в Турине.
На 80-й минуте был заменён форвард Гонсало Игуаин, в тот момент выполнявший роль капитана бьянконери. Аргентинец передал повязку Роналду, однако Криштиану не стал надевать её и вместо этого передал полузащитнику Блезу Матюиди.
Роналду в матче с «Удинезе» отметился двумя голами и помог своей команде добиться победы со счётом 3:1. Всего в нынешнем сезоне 34-летний португалец принял участие в 13 встречах чемпионата Италии, в которых записал себе в актив 9 мячей (3 – с пенальти) и 1 результативную передачу.
«Ювентус», набрав 39 очков, занимает первое место в турнирной таблице Серии А, опережая «Интер» по дополнительным показателям.
- 16 декабря 2019
-
14:20
-
14:16
-
14:02
-
13:49
-
13:43
-
13:37
-
13:17
-
13:09
-
13:07
-
12:45
-
12:37
-
12:30
-
12:15
-
11:59
-
11:40
-
11:38
-
11:28
-
11:20
-
11:09
-
11:03
-
11:00
-
10:52
-
10:47
-
10:27
-
10:14
-
09:53
-
09:36
-
09:34
-
09:21
-
08:59
-
08:38
-
08:30
-
06:03
-
05:51
-
04:15