Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Роналду отказался от капитанской повязки в матче «Ювентуса» с «Удинезе»

Роналду отказался от капитанской повязки в матче «
Роналду отказался от капитанской повязки в матче «Ювентуса» с «Удинезе»
Футбол / Италия 0

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отказался от капитанской повязки в матче 16-го тура итальянской Серии А с «Удинезе», который состоялся накануне, 15 декабря, в Турине.

На 80-й минуте был заменён форвард Гонсало Игуаин, в тот момент выполнявший роль капитана бьянконери. Аргентинец передал повязку Роналду, однако Криштиану не стал надевать её и вместо этого передал полузащитнику Блезу Матюиди.

Роналду в матче с «Удинезе» отметился двумя голами и помог своей команде добиться победы со счётом 3:1. Всего в нынешнем сезоне 34-летний португалец принял участие в 13 встречах чемпионата Италии, в которых записал себе в актив 9 мячей (3 – с пенальти) и 1 результативную передачу.

«Ювентус», набрав 39 очков, занимает первое место в турнирной таблице Серии А, опережая «Интер» по дополнительным показателям.

Роналду: «Ювентус» мог забить «Удинезе» и больше голов
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019