«Рубин» объявил об отставке Шаронова с поста главного тренера

Казанский «Рубин» на своём официальном сайте объявил об уходе Романа Шаронова с поста главного тренера команды.



Контракт со специалистом был расторгнут по взаимному согласию сторон. Вместе с Шароновым клуб покинули и члены его штаба.



«Рубин» ценит вклад специалистов в развитие клуба, благодарит за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении казанцев.



В конце ноября этого года «Чемпионат» первым сообщил о возможном увольнении Шаронова из «Рубина». Клуб планировал принять решение о будущем тренера по итогам матчей Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» и «Сочи». В них команда сыграла вничью.



Шаронов возглавил «Рубин» летом 2019 года после отставки Курбана Бердыева. После 19 туров команда находится в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками в активе.