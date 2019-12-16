Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/20

Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/20, которая проходила сегодня, 16 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).



Результаты жеребьёвки:



«Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Пари Сен-Жермен» (Франция)

«Реал» (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия)

«Аталанта» (Италия) – «Валенсия» (Испания)

«Атлетико» (Испания) – «Ливерпуль» (Англия)

«Челси» (Англия) – «Бавария» (Германия)

«Лион» (Франция) – «Ювентус» (Италия)

«Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «РБ Лейпциг» (Германия)

«Наполи» (Италия) – «Барселона» (Испания)



Напомним, на групповом этапе нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов Россию представляли «Локомотив» и «Зенит». Ни «железнодорожникам», ни сине-бело-голубым не удалось пробиться в плей-офф. Команды финишировали последними в своих квартетах.

Жеребьёвка Лиги чемпионов и Лиги Европы. LIVE «Реал» — «Манчестер Сити» — вот это пара!