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Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/20

Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/20
Футбол / Лига чемпионов 0

Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/20, которая проходила сегодня, 16 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

Результаты жеребьёвки:

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Пари Сен-Жермен» (Франция)
«Реал» (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия)
«Аталанта» (Италия) – «Валенсия» (Испания)
«Атлетико» (Испания) – «Ливерпуль» (Англия)
«Челси» (Англия) – «Бавария» (Германия)
«Лион» (Франция) – «Ювентус» (Италия)
«Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «РБ Лейпциг» (Германия)
«Наполи» (Италия) – «Барселона» (Испания)

Напомним, на групповом этапе нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов Россию представляли «Локомотив» и «Зенит». Ни «железнодорожникам», ни сине-бело-голубым не удалось пробиться в плей-офф. Команды финишировали последними в своих квартетах.

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