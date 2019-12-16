Агент Сафонов: назначение Уткульбаева в «Рубин» — наиболее логично

Известный футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о ситуации в «Рубине», который сегодня, 16 декабря, объявил об отставке Романа Шаронова с поста главного тренера команды.



«Чудес не бывает. Шаронов не только с основой, но и с дублем не показывал результатов.



Что касается замены, то наиболее логичным решением я вижу назначение Юрия Уткульбаева на пост главного тренера «Рубина». Этот специалист обладает опытом и умением достигать результата. Пример «Нефтехимика» – главного открытия ФНЛ – это показывает. Также он удачно работал в Казахстане и дубле «Рубина». Причём многие, кто из Казани пробился в сборную России, начинали в дубле казанцев именно у Уткульбавева. Сорокин, например», — приводятся слова Сафонова на сайте телекомпании «Новый век».

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