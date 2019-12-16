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Источник: Слуцкий приходит в «Рубин» вместе с братьями Березуцкими

Источник: Слуцкий приходит в «Рубин» вместе с брат
Источник: Слуцкий приходит в «Рубин» вместе с братьями Березуцкими
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий близок к назначению на пост наставника казанского «Рубина», который сегодня, 16 декабря, освободился после отставки Романа Шаронова, сообщает «Спорт Бизнес Online».

Ожидается, что с приходом Слуцкого в клубе продолжат работать тренер вратарей Сергей Козко, а также Олег Кузьмин, занимавший должность ассистента при двух предыдущих наставниках команды. Также в новый штаб должны войти Василий и Алексей Березуцкие, помогавшие специалисту в «Витессе».

Источники «Чемпионата» данную информацию подтвердили.

Слуцкий возглавил «Витесс» летом 2018 года и покинул клуб в ноябре этого года. В минувшем сезоне команда под его руководством заняла пятое место в чемпионате Нидерландов.

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