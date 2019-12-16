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Мюллер: «Челси»? «Бавария» уверена в себе, и меня устраивают итоги жеребьёвки

Мюллер: «Челси»? «Бавария» уверена в себе, и меня устраивают итоги жеребьёвки
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов. Действующим чемпионам Германии предстоит встретиться с лондонским «Челси».

«Теперь мы знаем, с какой командой нам нужно справиться. Мы ожидали, что нам попадётся клуб европейского топ-уровня. Но мы очень уверены в себе, и меня устраивают результаты жеребьёвки. Тем не менее у «Челси» есть игроки, которые несут опасность, – такие, как Кристиан Пулишич или Каллум Хадсон-Одои», — приводит слова Мюллера пресс-служба УЕФА.

«Бавария» заняла первое место в группе с «Тоттенхэм Хотспур», «Олимпиакосом» и «Црвеной Звездой». В свою очередь «Челси» финишировал вторым в квартете с «Валенсией», «Аяксом» и «Лиллем».

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