Мюллер: «Челси»? «Бавария» уверена в себе, и меня устраивают итоги жеребьёвки

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов. Действующим чемпионам Германии предстоит встретиться с лондонским «Челси».



«Теперь мы знаем, с какой командой нам нужно справиться. Мы ожидали, что нам попадётся клуб европейского топ-уровня. Но мы очень уверены в себе, и меня устраивают результаты жеребьёвки. Тем не менее у «Челси» есть игроки, которые несут опасность, – такие, как Кристиан Пулишич или Каллум Хадсон-Одои», — приводит слова Мюллера пресс-служба УЕФА.



«Бавария» заняла первое место в группе с «Тоттенхэм Хотспур», «Олимпиакосом» и «Црвеной Звездой». В свою очередь «Челси» финишировал вторым в квартете с «Валенсией», «Аяксом» и «Лиллем».

Жеребьёвка Лиги чемпионов и Лиги Европы. Итоги «Реал» — «Манчестер Сити» — вот это пара!