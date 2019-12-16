Нагельсман: «Тоттенхэм» — одна из сильнейших команд в Европе, нам будет непросто

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман поделился впечатлениями от результатов жеребьёвки Лиги чемпионов (в 1/8 финала его команде предстоит сыграть с английским «Тоттенхэм Хотспур»).
«Тоттенхэм» — очень качественная команда. Она является одной из сильнейших команд в Европе с мощными и очень опытными игроками. Её игра впечатляет. Лондон — фантастический город, а особенно их невероятный стадион. Конечно, нам будет очень непросто. Но мы будем тщательно готовиться к противостоянию с таким соперником», — приводит слова Нагельсмана пресс-служба УЕФА.
«РБ Лейпциг» финишировал на первом месте в группе с «Лионом», «Зенитом» и «Бенфикой». Подопечные Юлиана Нагельсмана набрали 11 очков в 6 турах. «Тоттенхэм», в свою очередь, занял второе место в группе В.
- 16 декабря 2019
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