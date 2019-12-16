Тренеры академии «Зенита» прошли стажировку в «РБ Лейпциг»

Пять специалистов футбольной школы петербугского «Зенита» побывали на стажировке в академии немецкого клуба «РБ Лейпциг».



В Лейпциге побывали координатор юношеских команд академии Алексей Тихомиров, тренер вратарей Сергей Чижевский, тренер «Зенита» U16 Андрей Почепцов, тренер «Зенита» U13 Евгений Тарасов и тренер команды 2009 года рождения Антон Иванов.



В течение пяти дней тренеры академии посещали тренировки в немецком клубе и обменивались опытом с коллегами из академии «РБ Лейпциг».



Напомним, что в ноябре шесть тренеров академии проходили стажировку в голландском «АЗ Алкмар». В октябре три тренера и три игрока футбольной школы сине-бело-голубых провели неделю в академии «Шальке 04» из Гельзенкирхена.

