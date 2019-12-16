Опубликовано расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

УЕФА на своём официальном сайте огласил расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Первые матчи:



18 февраля



«Боруссия» (Дортмунд) – «Пари Сен-Жермен»

«Атлетико» – «Ливерпуль»



19 февраля



«Аталанта» – «Валенсия»

«Тоттенхэм Хотспур» – «РБ Лейпциг»



25 февраля



«Челси» – «Бавария»

«Наполи» – «Барселона»



26 февраля



«Реал» – «Манчестер Сити»

«Лион» – «Ювентус»



Ответные матчи:



10 марта



«Валенсия» – «Аталанта»

«РБ Лейпциг» – «Тоттенхэм Хотспур»



11 марта



«Пари Сен-Жермен» – «Боруссия» (Дортмунд)

«Ливерпуль» – «Атлетико»



17 марта



«Манчестер Сити» – «Реал»

«Ювентус» – «Лион»



18 марта



«Бавария» – «Челси»

«Барселона» – «Наполи»



Напомним, на групповом этапе нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов Россию представляли «Локомотив» и «Зенит». Ни «железнодорожникам», ни сине-бело-голубым не удалось пробиться в плей-офф. Команды финишировали последними в своих квартетах.

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