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Опубликовано расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Опубликовано расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

УЕФА на своём официальном сайте огласил расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Первые матчи:

18 февраля

«Боруссия» (Дортмунд) – «Пари Сен-Жермен»
«Атлетико» – «Ливерпуль»

19 февраля

«Аталанта» – «Валенсия»
«Тоттенхэм Хотспур» – «РБ Лейпциг»

25 февраля

«Челси» – «Бавария»
«Наполи» – «Барселона»

26 февраля

«Реал» – «Манчестер Сити»
«Лион» – «Ювентус»

Ответные матчи:

10 марта

«Валенсия» – «Аталанта»
«РБ Лейпциг» – «Тоттенхэм Хотспур»

11 марта

«Пари Сен-Жермен» – «Боруссия» (Дортмунд)
«Ливерпуль» – «Атлетико»

17 марта

«Манчестер Сити» – «Реал»
«Ювентус» – «Лион»

18 марта

«Бавария» – «Челси»
«Барселона» – «Наполи»

Напомним, на групповом этапе нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов Россию представляли «Локомотив» и «Зенит». Ни «железнодорожникам», ни сине-бело-голубым не удалось пробиться в плей-офф. Команды финишировали последними в своих квартетах.

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