Опубликовано расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

УЕФА на своём официальном сайте огласил расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Первые матчи:
18 февраля
«Боруссия» (Дортмунд) – «Пари Сен-Жермен»
«Атлетико» – «Ливерпуль»
19 февраля
«Аталанта» – «Валенсия»
«Тоттенхэм Хотспур» – «РБ Лейпциг»
25 февраля
«Челси» – «Бавария»
«Наполи» – «Барселона»
26 февраля
«Реал» – «Манчестер Сити»
«Лион» – «Ювентус»
Ответные матчи:
10 марта
«Валенсия» – «Аталанта»
«РБ Лейпциг» – «Тоттенхэм Хотспур»
11 марта
«Пари Сен-Жермен» – «Боруссия» (Дортмунд)
«Ливерпуль» – «Атлетико»
17 марта
«Манчестер Сити» – «Реал»
«Ювентус» – «Лион»
18 марта
«Бавария» – «Челси»
«Барселона» – «Наполи»
Напомним, на групповом этапе нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов Россию представляли «Локомотив» и «Зенит». Ни «железнодорожникам», ни сине-бело-голубым не удалось пробиться в плей-офф. Команды финишировали последними в своих квартетах.
- 16 декабря 2019
-
17:22
-
17:20
-
16:57
-
16:55
-
16:26
-
16:23
-
15:59
-
15:57
-
15:44
-
15:37
-
15:29
-
15:22
-
15:13
-
15:05
-
14:50
-
14:20
-
14:16
-
14:02
-
13:49
-
13:43
-
13:37
-
13:17
-
13:09
-
13:07
-
12:45
-
12:37
-
12:30
-
12:15
-
11:59
-
11:40
-
11:38
-
11:28
-
11:20
-
11:09
-
11:03