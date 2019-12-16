Источник: нападающий «Спартака» Роша перейдёт во «Фламенго» после клубного ЧМ

Нападающий московского «Спартака» Педро Роша перейдёт во «Фламенго» после завершения клубного чемпионата мира, утверждает Globo Esporte.

По данным источника, российский клуб хотел продать футболиста, но бразильцы сумели убедить «Спартак» отдать форварда в аренду на год. По истечении данного срока «Фламенго» будет иметь право на выкуп трансфера игрока ориентировочно за € 8 млн.

Роша перешёл в «Спартак» летом 2017 года из «Гремио». Его трансфер обошёлся красно-белым в € 12 млн. Контракт бразильца с московским клубом рассчитан до лета 2021 года.

В апреле 2019 года 25-летний форвард перешёл в «Крузейро» на правах аренды. В составе бразильского клуба он принял участие в 25 матчах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.