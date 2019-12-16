Источник: «Эвертон» провёл переговоры с Анчелотти. Итальянец вскоре объявит о решении

Бывший главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти остаётся фаворитом на пост главного тренера «Эвертона». об этом сообщает журналист Sky Sports Фабрицио Романо в своём «твиттер»-аккаунте.
Как утверждает источник, «Эвертон» контактировал с итальянским специалистом, и в скором времени Анчелотти решит, согласится ли он на эту работу или откажется. Переговоры между клубом и тренером по-прежнему продолжаются. Также была информация, что Дэвид Мойес по-прежнему может вернуться в «Эвертон» на одну из руководящих должностей.
Итальянский специалист возглавлял «Наполи» с мая 2018 года. Его контракт с клубом был рассчитан на три года. «Эвертон» располагается на данный момент на 16-м месте в английской Премьер-лиге. Мерсисайдский клуб имеет в активе 18 очков в 17 турах чемпионата.
- 16 декабря 2019
-
17:22
-
17:20
-
16:57
-
16:55
-
16:26
-
16:23
-
15:59
-
15:57
-
15:44
-
15:37
-
15:29
-
15:22
-
15:13
-
15:05
-
14:50
-
14:20
-
14:16
-
14:02
-
13:49
-
13:43
-
13:37
-
13:17
-
13:09
-
13:07
-
12:45
-
12:37
-
12:30
-
12:15
-
11:59
-
11:40
-
11:38
-
11:28
-
11:20
-
11:09
-
11:03