Источник: «Эвертон» провёл переговоры с Анчелотти. Итальянец вскоре объявит о решении

Бывший главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти остаётся фаворитом на пост главного тренера «Эвертона». об этом сообщает журналист Sky Sports Фабрицио Романо в своём «твиттер»-аккаунте.

Как утверждает источник, «Эвертон» контактировал с итальянским специалистом, и в скором времени Анчелотти решит, согласится ли он на эту работу или откажется. Переговоры между клубом и тренером по-прежнему продолжаются. Также была информация, что Дэвид Мойес по-прежнему может вернуться в «Эвертон» на одну из руководящих должностей.



Итальянский специалист возглавлял «Наполи» с мая 2018 года. Его контракт с клубом был рассчитан на три года. «Эвертон» располагается на данный момент на 16-м месте в английской Премьер-лиге. Мерсисайдский клуб имеет в активе 18 очков в 17 турах чемпионата.



