Гаттузо: «Наполи» подойдёт к матчам с «Барселоной» без страха

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо подвёл итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов, по результатам которой его команде предстоит сыграть с «Барселоной».

«Великая команда, это серьёзный вызов для нас вызов. Нам предстоит сыграть два захватывающих матча. Мы подойдём к матчам с «Барселоной» без какого-либо страха», — приводит слова Гаттузо пресс-служба УЕФА.

На посту главного тренера «Наполи» Гаттузо сменил Карло Анчелотти. В группе Е Лиги чемпионов неаполитанцы финишировали на втором месте, имея в активе 12 очков в 6 матчах. В турнирной таблице чемпионата Италии «Наполи» занимает 8-е место на данный момент, набрав 21 очко в 16 турах. Следующий матч в Серии А команда Гаттузо проведёт с «Сассуоло». Встреча пройдёт в воскресенье, 22 декабря.