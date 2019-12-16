Посол Украины в Испании: Зозуля — пример для молодых украинцев

Посол Украины в Испании Анатолий Щерба прокомментировал скандал, разразившийся вокруг украинского нападающего «Альбасете» Романа Зозули. В матче 20-го тура Сегунды с «Райо Вальекано» фанаты мадридского клуба принялись оскорблять украинца, называя его нацистом.
«Мы осуждаем данную провокацию и подобное отношение к гражданину Украину. Это не первая провокация в отношении Романа. Мы прошли через это два года назад. Поддержка вооруженных сил делает Зозулю примером для молодых украинцев», — приводит слова Щербы Marca.
Напомним, в ходе первого тайма болельщики хозяев скандировали: «Зозуля, ты нацист». Из-за инцидента главный арбитр встречи остановил матч на несколько минут. По стадиону объявили, что в случае повторения скандирований игра будет прекращена.
- 16 декабря 2019
-
19:06
-
18:50
-
18:44
-
18:17
-
18:13
-
18:00
-
17:58
-
17:56
-
17:42
-
17:40
-
17:22
-
17:20
-
16:57
-
16:55
-
16:26
-
16:23
-
15:59
-
15:57
-
15:44
-
15:37
-
15:29
-
15:22
-
15:13
-
15:05
-
14:50
-
14:20
-
14:16
-
14:02
-
13:49
-
13:43
-
13:37
-
13:17
-
13:09
-
13:07
-
12:45