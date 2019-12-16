Посол Украины в Испании: Зозуля — пример для молодых украинцев

Посол Украины в Испании Анатолий Щерба прокомментировал скандал, разразившийся вокруг украинского нападающего «Альбасете» Романа Зозули. В матче 20-го тура Сегунды с «Райо Вальекано» фанаты мадридского клуба принялись оскорблять украинца, называя его нацистом.

«Мы осуждаем данную провокацию и подобное отношение к гражданину Украину. Это не первая провокация в отношении Романа. Мы прошли через это два года назад. Поддержка вооруженных сил делает Зозулю примером для молодых украинцев», — приводит слова Щербы Marca.

Напомним, в ходе первого тайма болельщики хозяев скандировали: «Зозуля, ты нацист». Из-за инцидента главный арбитр встречи остановил матч на несколько минут. По стадиону объявили, что в случае повторения скандирований игра будет прекращена.